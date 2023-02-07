وقفة احتجاجية لموظفي شركة المناولة في مطار مصراتة للمطالبة بصرف رواتبهم

الوطن|رصد

طالب موظفو شركات المناولة والخدمات الارضية بمحطة مطار مصراتة اليوم بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتوقفة منذ اكثر من 20 شهر وذلك خلال وقفة احتجاجية داخل المطار .

ودعا المحتجون في رسالة وجهوها الى الحكومة بضرورة تضمين مرتباتهم مع مرتبات وزارة المواصلات لعام 2023 وسداد مستحقاتهم المتأخرة لأكثر من عشرين شهرا اضافة الى احتكار تعاقدات شركات الخطوط الاجنبية مع الشركة الليبية للمناولة للخدمات الارضية مشددين على اهمية دعم الشركة بالمعدات والاليات وتعويضها عن ما تضرر خلال الحروب .