العثور على جثمان الشاب أويس بعد سقوطه بسد وادي غان شمال غريان

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مدير مكتب الإعلام بجمعية الهلال الأحمر الليبي توفيق الشكري العثور على جثمان الشاب أويس عبدالرحمن الريشي بعد أن فقد الاتصال به يوم الجمعة الماضي إثر سقوطه بسد وادي غان شمال مدينة غريان بالجبل الغربي غرب البلاد.

وقال الشكري في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″ الإثنين، :”إن البحث استمر لأكثر من ثلاثة أيام، حيث انتقلت فرق الاستجابة للطوارئ من غريان وطرابلس، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية غريان وهيئة السلامة الوطنية وجهاز الإسعاف والطوارئ والإنقاذ البحري طرابلس، ومتطوعين من أهل الخير”.

وأوضح ، أن الهلال الأحمر تلقى البلاغ من الجهات المختصة عن الشاب الذي كان في رحلة مع أصدقاءه الذين أكدوا بأنة انزلق وسقط بالسد وفقد الاتصال به، فانتقلت الفرق على الفور إلى عين المكان “سد وادي غان شمال غريان”.

وأضاف مدير المكتب، أن دورهم انتهى فور تسليم الجثمان إلى المستشفى ، والجهات المختصة باشرت التحقيقات بالواقعة، وسيتم عرضه على الطب الشرعي وإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.