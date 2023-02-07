العايب لـ “ليبيا الحدث”: القاعدة الدستورية تعد أساسا في تحقيق المصالحة الوطنية

قالت عضو مجلس النواب حليمة العايب، إن جلسة يوم غد الثلاثاء؛ ستتضمن عرضا للقاعدة الدستورية وفق ما تقرر في جلسة اليوم؛ لإعطاء فرصة للسادة النواب لمراجعة المواد القانونية، والبت فيها بما تتطلبه المصلحة العامة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.

وأكدت العايب؛ في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” أن إصدار القاعدة الدستورية يعد أساسا في تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، لا سيما مع جهود “لجنة المصالحة الوطنية بمجلس النواب، ومجالس القبائل الليبية”، اللذين يعملان على إرساء السلم المجتمعي بين أبناء الوطن، مبينة أن “مناقشة القاعدة الدستورية يمثل دلالة مهمة على المضيّ قدما لبلوغ حل توافقي قبل شهر مارس المقبل كما أوضح رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح”.

وفي سياق حديثها، ذكرت العايب أن عضوات مجلس النواب؛ قد شكّلن كتلة نيابية منذ عام 2017، وتعمل بشكل فعال على القضايا المتعلقة بالمرأة، والأشخاص من ذوي الإعاقة والملفات الإنسانية عامةً، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في مصلحة المواطن الليبي والوطن بشكل عام.