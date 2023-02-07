عقب الزلزال..الدبيبة يرسل 55 فنيًا و4 كلاب أثر إلى تركيا للمشاركة في أعمال البحث

العنوان – طرابلس

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته بإرسال فريق إلى تركيا للمشاركة في أعمال البحث عقب الزلزال الذي ضرب عدة محافظات جنوب البلاد.

وذكرت الحكومة، أن الفريق الذي أرسله الدبيبة مكون من (55) فنيا من هيئة السلامة الوطنية وجهازي المباحث الجنائية والطب العسكري بالإضافة إلى عدد (4) كلاب تقصي الأثر.

وافادت أن الفريق يشارك بشكل فوري في الجهود المبذولة من قبل السلطات التركية لمواجهة تداعيات الزلزال والمساعدة في أعمال البحث عن العالقين تحت الأنقاض.

لقى المئات مصرعهم في أصيب آخرين جراء زلزال عنيف بقوة 7.8 على مقياس ريختر ضرب مناطق في تركيا وسوريا فجر اليوم الإثنين.

وأدى الزلزال إلى انهيار المساكن ومصرع أكثر من 237 شخصا وإصابة 639 آخرين معظمهم في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

كما أسفر الزلزال عن مقتل 80 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين في تركيا.

وأعلنت وزارة الصحة السورية عن مصرع 237 شخصا وإصابة 639 آخرين في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس.

وضرب زلزال بقوة 7.7 ضرب فجر اليوم منطقة لواء إسكندرون تلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجات في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، وعدد من الهزات الارتدادية الأضعف شدة، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأظهرت مقاطع فيديو انهيار أبنية بالكامل جراء الزلزال المدمر في سوريا وتركيا.

وفي تركيا ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر، فجر الإثنين، قضاء بازارجيق بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وبحسب معلومات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، وقع الزلزال الساعة 3:00 بتوقيت غرينتش. وبلغ عمق الزلزال 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، وفق وكالة الأناضول.