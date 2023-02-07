رئيس مجلس النواب الليبي يبحث مع “باشاغا” سير عمل حكومته

التقى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الاثنين، رئيس الحكومة الليبية المكلفة، فتحي باشاغا، في مدينة بنغازي.

وبحث عقيلة صالح مع باشاغا، خلال اللقاء عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية بكافة جوانبها، على رأس تلك الملفات سير عمل الحكومة المكلفة.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قال في جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الاثنين، إنه يرى إجراء تعديل الإعلان الدستوري بما يعتبر قاعدة دستورية تجرى عليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف عقيلة صالح، خلال كلمته: “تواصلنا مع المجلس الأعلى للدولة، وتسلموا منا نسخة من مقترح التعديل، ونتمنى تأييدهم هذا التعديل لتحقيق مصلحة الوطن ومراعاة كل الظروف السياسية والاقتصادية للمجتمع”.

ودعا النواب إلى العمل على سرعة إعداد القاعدة الدستورية، مشيراً إلى مؤامرات يتعرض لها المجلس، الذي لن يتخلى عن وحدة البلاد ويرفض التدخل الأجنبي.

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