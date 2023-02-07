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الليبي للاستشعار عن بعد ينفي تسجيل هزة أرضية قرب درنة

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس
نفى المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، الإثنين، تسجيل هزة أرضية بالقرب من مدينة درنة.

وأكد المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أنه بناءً على المعلومات الواردة من مكتب علوم الزلازل بالمركز أنه لم يتم تسجيل أي هزة أرضية بالقرب من مدينة درنة خلال هذا اليوم.

وأضاف المركز، ان المنظمات والمراكز الدولية المعتمدة لدينا لم تُسجل أي هزة في المنطقة.

وشدد المركز الليبي للاستشعار عن بعد، على ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات والمواقع غير المعتمدة.

وكانت عدد من المواقع الإخبارية تداولت خبرًا بأن مجسات المركز الأورومتوسطي للزلازل وموقع ” إيرث كويك تراكر ” رصدت هزة أرضية ارتدادية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر على بعد 36 كم شمال شرق درنة و عمق 5 كم تحت قاع البحر.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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