باتيلي: ناقشت مع المشير خليفة حفتر الأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية الراهنة في ليبيا

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم الاثنين، في مدينة بنغازي، القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية الراهنة في ليبيا.

وقال المبعوث الأممي في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر، إنه اتفق مع المشير خليفة حفتر على ضرورة مشاركة جميع الأطراف بشكل بناء ودون تأخير في وضع إطار دستوري لتسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في عام 2023.

كما اتفقا على الضرورة الملحة لتوحيد مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، وتعزيز إدارة الموارد الوطنية بشفافية بما يضمن استفادة جميع فئات الشعب الليبي.

وأشار باتيلي، إلى أنه طلب من المشير خليفة حفتر، مواصلة دعمه للجنة العسكرية المشتركة 5+5، وأثنى على التزامه بدعم تنفيذ خطة العمل لانسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة. كون ذلك سيسهم ذلك في تحقيق سلام واستقرار مستدامين في ليبيا.

وكان باتيلي، عقد خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، وعدد من أعضاء مجلس النواب وناقش معهم سبل إنهاء الجمود السياسي وإعداد البلاد لانتخابات وطنية شاملة في عام 2023

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