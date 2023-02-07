وزير إيطالي: لا يمكن لإيطاليا أن تكون محطة لجميع تدفقات الهجرة من شمال إفريقيا

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قال وزير العلاقات مع البرلمان الإيطالي لوكا تشيرياني إنه لا يمكن لإيطاليا أن تكون محطة وصول لجميع تدفقات الهجرة القادمة من شمال إفريقيا، مشدداً على ضرورة أن تشمل أوروبا بأسرها.

وأضاف إن خطة ماتي حاضرة خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى ليبيا والجزائر، ولا يجب استغلال إفريقيا، بقدر ما هي بحاجة للمساعدة في إشارة منه لـخطة ماتي التي أطلقها إريكو ماتي مؤسس مجموعة إيني للطاقة، الذي طور الامتيازات النفطية المتكافئة مع عدة دول نامية في إفريقيا عام 1953.