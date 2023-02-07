وكيل صحة الدبيبة: هناك 70,000 موظف لم يتم الإفراج عن مرتباتهم حتى الآن

وجّه وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للشؤون الفنية والديوان “سمير كوكو” كلمة هامة للعاملين بقطاع الصحة حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ مطالبهم المشروعة، والمتمثلة في تسوية مرتبات العاملين بالقطاع، ومكافآت العاملين خلال جائحة كورونا،

وقال وكيل صحة الدبيبة: عملنا لمدة 3 أشهر على ملف مطابقة مرتبات العاملين بالقطاع، وتمت المطابقة لعدد 389 جهة. مشيرا أن وزارة الصحة أنهت أعمال المطابقة بالكامل.

مؤكدا، أن وزارة المالية نفذت 144 جهة من أصل 389 وتم صرف مرتباتهم وفق قرار التسوية، والباقي تحت الإجراء.

مضيفا، بحسب تعليمات رئيس الوزراء ستستأنف إجراءات زيادة المرتبات لباقي الجهات في شهر فبراير..

مشيرا، خاطبنا الجهات التابعة للقطاع بشأن إرسال بيانات العناصر الطبية والطبية المساعدة لتسوية مرتباتهم، أرسلت 150 جهة بيانات عامليها، وقمنا بتطبيق إجراءات التسوية، وسيصدر قرار عن وزير الصحة بشأن تنفيذ التسوية..

كما أكد وكيل وزارة الصحة” بحكومة الوحدة، أنه تم صرف 450,000,000 د.ل (أربعمائة وخمسون مليون دينار ليبي) كمكافآت للعاملين بمراكز العزل والفلترة، والرصد والتقصي، والمنافذ الدولية، والمعامل، والمطعمين، منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن.

ولفت إلى أن، تمثل الجهات التي لم تتحصل على مستحقاتها من مكافآت كورونا 3% من الإجمالي العام، بحسب طلبات التظلمات المقدمة، وسيتم صرف مستحقاتها بعد الانتهاء من تدقيق البيانات..

مؤكدا، لم يتم صرف مستحقات العاملين خلال جائحة كورونا، عن عام 2021 من شهر 04 وحتى شهر 09 ، تنفيذًا لما ورد في كتاب ديوان المحاسبة بشأن إيقاف الصرف إلى حين التأكد من الشهائد العلمية وأذونات المزاولة للعناصر الطبية العاملة خلال جائحة كورونا والتي يتجاوز عددها 20,000 موظف.

وأضاف “كوكو” ، ستُنهي اللجنة المكلفة بمراجعة الشهائد العلمية، وأذونات المزاولة للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة خلال جائحة كورونا، أعمالها خلال أسبوعين، وسنقوم بإحالة النتائج لديوان المحاسبة، ثم ديوان رئاسة الوزراء لتخصيص القيمة، ومن ثم صرف المكافآت عن الفترة المتبقية.

وتابع قائلا: استكملنا إجراءات 21,000 موظف يعملون بالقطاع ممن تعثر صرف مرتباتهم، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وسيفرج عن مرتباتهم قريبًا.

وأشار إلى أن، هناك 70,000 موظف يعملون بالقطاع لم يتم حتى الآن الإفراج عن مرتباتهم، ويعود السبب في ذلك إلى عدم استيفاء البيانات التي تقوم بإرسالها الخدمات الصحية بالمناطق، قمنا بحل هذه المشكلة من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين وزارات الصحة والخدمة المدنية والعمل، وتواصلنا مع الخدمات الصحية بالمناطق لتكليف مندوب عنها، يعمل على إدخال البيانات عبر منظومة إلكترونية.

واختتم وكيل صحة الدبيبة كلمته قائلا: تبلغ القوة العمومية للعاملين بالقطاع 253,000 موظف، وقد حققنا تقدمًا كبيرًا بشأن تسوية أوضاعهم، وقمنا باستكمال إجراءات كل الجهات التي أرسلت بيانات موظفيها..