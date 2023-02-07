اجتماع لرئاسة الوزراء ووزارة الصحة يخلص لتطبيق جدول المرتبات الموحّد وتنفيذ الإفراجات

العنوان – طرابلس

خلص الاجتماع الذي عُقد بين ديوان رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، إلى تطبيق جدول المرتبات الموحد لباقي الجهات التابعة لقطاع الصحة في شهر فبراير.

كما خلص الاجتماع إلى الإفراج عن مرتبات العاملين بالقطاع الصحي المتعثرّة منذ أكثر من 7 سنوات قبل شهر رمضان.

واتفق خلال الاجتماع على إحالة قرارات تسوية أوضاع العناصر الطبية والطبية المساعدة المتظلّمة من تنفيذ جدول المرتبات الموحد، إلى وزارة المالية لتطبيق القرار وفق الدرجات الوظيفية.

ووفقًا للاجتماع تم الاتفاق على إلغاء قرارات النقل الأخيرة من إدارات الخدمات الصحية بالمناطق إلى المستشفيات لفئات (المطعمين، ومرضى الأورام، والمقبلين على التقاعد) وإعادتهم إلى سابق أعمالهم.

وأكد الاجتماع على معالجة أوضاع الجهات المتظلّمة من عدم صرف مكافآتها المالية خلال عملها بجائحة كورونا، واعتماد الملاكات الوظيفية لكل العاملين بالقطاع.

يشار إلى أن الاجتماع عقد بديوان مجلس الوزراء، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل.