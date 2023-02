ليبيا – اجتمع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا أمس الأحد مع عميد بلدية سرت مختار المعداني بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت.

حيث ناقش الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للبلدية تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تشرف عليها الحكومة الليبية بالعمل مع البلديّة في مدينة سرت، ومشاريع تطوير المدينة ومرافقها.

كما أطلع رئيس الحكومة على الملاحظات الخاصة بالبلدية من حيث سير المشاريع الخدمية وأولوياتها وتوفير الخدمات لقاطني المدينة وضيوفها.

Shares

The post باشاآغا يجتمع مع عميد بلدية سرت ويناقش معه مشاريع البنى التحتية وتوفير الخدمات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية