المنقوش تشارك في مراسم تسليم واستلام “زورق بحرية” للبحث والإنقاذ

الوطن|رصد

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش في مراسم تسليم واستلام زورق بحرية (TS-LCG 300) من نوع (SAR) للبحث والإنقاذ إلى خفر السواحل الليبية.

وجرت مراسم التسليم بحوض بناء السفن فيتوريا بمدينة أدريا الشمالية الشرقية على البحر الأدرياتيكي، وبحضور نائب رئيسة الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، والمفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي.

وعقد عقب مراسم التسليم، مؤتمر صحفي مشترك للمنقوش مع نظيرها الإيطالي أكدا فيه على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين الجانبين الليبي والإيطالي، خاصةً فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر.