أحمد حمزة: مايحدث في الزاوية من أحداث عُنف واشتباكات مسلحة أمر مؤسف

العنوان – الزاوية

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة أسفه لما يحدث في مدينة الزاوية من أحداث عُنف واشتباكات مسلحة وترويع للسكان المدنيين.

وقال حمزة في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” :”ما حدث ويحدث في مدينة الزاوية من أحداث عُنف واشتباكات مسلحة وترويع للسكان المدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم وممتلكاتهم للخطر، بالإضافة إلى حالة الفوضي العارمة وانتشار للجريمة وارتفاع معدلاتها بهذه المدينة ، أمر جد مؤسف ومحزن”.

وأضاف رئيس اللجنة :”رغم إعلان تشكيل غرفة أمنية مشتركة لمعالجة الأوضاع الأمنية بالمدينة وضبط الجُناة والخارجين عن القانون وتحقيق الاستقرار بها إلا أنها بقت حبر على ورق لأنه لاتوجد إرادة حقيقة لذلك”.

وتابع حمزة :”أنه لايوجد شعور بروح المسؤولية القانونية والوطنية تجاه المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة ووزارة الداخلية في تحقيق الأمن والاستقرار وضمان حماية وسلامة المواطنين من مثل هكذا أحداث مؤسفة”.

ودعت هيئة السلامة الوطنية الزاوية، أهالي المدينة إلى عدم التحرك والمرور بالشوارع الداخلية جراء الاشتباكات الدائرة داخل الزاوية.

وقالت الهيئة، “نتيجة لاستمرار الاشتباكات المسلحة مند ساعات الليل المتأخرة إلى هذه اللحظة نهيب بالسادة المواطنين عدم التحرك والمرور بالشوارع الداخلية إلا للضرورة”.

وأفادت مصادر، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل شابين، هما “مروان بلقاسم دراء” و “عاصم السنوسي”.