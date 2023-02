نائب نقيب أطباء طرابلس: لن نفض الإضراب قبل إيفاء حكومة الدبيبة بوعودها

ليبيا – أكد نائب نقيب أطباء طرابلس صالح الأشطر أنهم لن يفضوا إضرابهم دون إيفاء حكومة الدبيبة بوعودها.

الأشطر وفي مداخلة له عبر برنامج “المسار”، تابعتها صحيفة المرصد، طالب بتحسين أوضاع الأطباء ماديا ومعنويا وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين.

وأضاف: “تفاجأنا بصدور قرار جدول المرتبات الموحد الذي يعتبر إجحافًا للعناصر الطبية والطبية المساعدة لمساواة الأطباء ذوي الخبرة بنفس درجة القطاعات الأخرى”، معربًا عن تمنيه بتفعيل القرار (8/8/5).

الأشطر أكد أن الوضع محتقن جدًا خاصة عقب الإجحاف الأخير وعدم وفاء الحكومات بوعودها عقب طرح قانون المرتبات الموحد، مضيفًا: “نأمل بأن تحتسب درجة الخبرة وليس باحتساب العقد أو اللائحة 418 والتسوية على أساسها”.

