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اللجنة المركزية للإنتخابات البلدية تعلن عن فوز قائمة لأجلك في غريان

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

اعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن النتائج المبدئية لبلدية غريان حيث اكدت اللجنة في مؤتمر صحفي اليوم ان قائمة لاجلك تحصلت على اكبر عدد من الاصوات ب1029 صوت تليها قائمة الساعة ب 971 صوت وقائمة التصحيح 649 صوت

كما ذكرت اللجنة ان عدد المراكز المنتشرة في بلدية غريان 35 مركزا و43 حطة انتخابية وعدد المسجلين 8879 ناخب وعدد المقترعين 6800 ناخب

كما اوضحت اللجنة ان عدد الاوراق الباطلة 141 وعدد الاوراق الصحيحة 5867 ورقة في جميع القوائم 13 المشاركة كما وصلت نسبة المشاركة الى  67.6 بالمئة

ونوهت اللجنة الى ان السبت القادم موعد اقتراع بلدية العربان

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الوطن الليبية

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