ليبيا الان

عمران: إعلان عقيلة التوجه لتعديل الإعلان الدستوري «خطوة استباقية»

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال نادية عمران عضو الهيئة التأسيسية للدستور، إن إعلان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب التوجه لتعديل الإعلان الدستوري المؤقت خطوة استباقية، لطالما اتبعها مجلسا النواب والدولة لإيهام المجتمع الدولي بأن هناك طريقا نحو تفاهم ليبي”.

وكانت عمران، قالت في وقت سابق، إن دعوة مجلس النواب للجنة المسار الدستوري في مجلس الدولة الاستشاري للتشاور حول النقاط الخلافية هو دعوة للتلاعب ومحاولة تدخل من المجلسين في أمر لا يعنيهما، وفق قولها.

وأضافت عمران أن الإعلان الدستوري نظم انتخاب الهيئة التأسيسية التي أعدت مشروع الدستور، وكان على المجلسين عرضه على الشعب الليبي لاعتماده أو رفضه.

وتابعت أن مجلسي النواب والدولة يوهمان الشعب بأن هناك خلافا ومن ثم توافق لتمييع الموضوع، وكل ما يحدث من قبل المجلسين لن ينتج عنه أي شرعية يمكن أن يُستقى منها أساس للانتخابات، بحسب رأيها.

الوسوم

تعديل الإعلان الدستوري خطوة استباقية عقيلة عمران

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك