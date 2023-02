صالح يدعو إلى إجراء تعديل على الإعلان الدستوري حتى يصبح قاعدة دستورية تجرى بموجبها الانتخابات

ليبيا – دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى إجراء تعديل على الإعلان الدستوري حتى يصبح قاعدة دستورية تجرى بموجبها الانتخابات، موضحًا أن الدستور هو مجموعة قواعد تنظم شكل الدولة ونظام الحكم.

صالح أكد في كلمة له خلال جلسة البرلمان الرسمية اليوم الإثنين نقلها مكتبه الإعلامي أن مجلس النواب لن يتخلى عن وحدة البلاد ورفض التدخلات الخارجية.

وشدد على الحاجة الملحة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوحيد المؤسسات، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة استلم نسخة من مقترح التعديل الدستوري.

وقال صالح: “مجلس النواب قدم مشروع الدستور إلى المفوضية العليا للانتخابات مرفقًا بقانون الاستفتاء”.

