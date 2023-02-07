وزير الداخلية يبحث مع مسؤولي الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية التعاون الأمني المشترك

عقد وزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة الإثنين، اجتماعًا أمنيًا بحضور وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الشرقية اللواء صلاح الخفيفي، ورئيس جهاز البحث الجنائي اللواء صلاح هويدي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء أسامة الدرسي، ومدير مديرية أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي.

وتناول الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية داخل المنطقة الشرقية، ‏بالإضافة لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه المديريات والأجهزة الأمنية للقيام بعملها ووضع الحلول ‏لها، وذلك لتحقيق أفضل النتائج الأمنية بالمنطقة.

وناقش الاجتماع أيضًا التعاون الأمني المشترك بيّن مديريات الأمن والأجهزة الأمنية، وذلك للنهوض بالمستوى الأمني والارتقاء بأداء عمل الوزارة، بالإضافة إلى إعطاء أبوزريبة بعض الملاحظات والاقتراحات من الحاضرين لحلحلة بعض المشاكل وَالصعوبات التي ‏تُواجه سيّر العمل الأمني.

واتفق الحاضرين خلال الاجتماع على وضع آليات وخطط عمل أمنية ومباشرة العمل بها بالتعاون مع كافة الجهات الأمنية الأخرى المتواجدة بالمنطقة.

من جهته، أشاد وزير الداخلية بالجهود التي تبذلها مختلف مكونات وزارة الداخلية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضبط والربط في العمل، مؤكدًا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد.