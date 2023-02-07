شكشك يبحث مع الحداد ملف المخصصات المالية للمناطق والوحدات العسكرية

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، آلية تسييل مخصصات المناطق والوحدات العسكرية بما لا يؤثر سلبًا على أدائها.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد أمس الإثنين بمقر الديوان، بحضور آمر المنطقة الجنوبية، ومدير إدارة الحسابات العسكرية، والإدارات المختصة بالديوان، حيث جرى مناقشة بعض الملفات، من بينها ملف تعثر صرف رواتب أفراد المنطقة العسكرية الجنوبية

ووفق بيان نشرته صفحة ديوان المحاسبة على «فيسبوك» ، أكد الحداد، «حرصه على متابعة تنفيذ توصيات الديوان وملاحظاته»، وإشادته بأهمية دوره في المتابعة.

ومن جانبه أكد شكشك ضرورة استمرار عقد الاجتماعات بين الإدارات المختصة بالديوان ورئاسة الأركان؛ لحلحلة الملفات العالقة ومراعاة معايير الإفصاح عند توزيع المخصصات ومتابعة إقفالها بانتظام.

وفيما يتعلق برواتب المستحقة لأفراد المنطقة العسكرية الجنوبية، جرى الاتفاق على الشروع مباشرةً في صرفها عن طريق مراقبة الخدمات المالية سبها.