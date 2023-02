ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول إنه لا يُمكن لحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة أن تُشرف على إجراء عملية الانتخابات أوتأمينها لأنها قابلة للطعن لعدم شرعيتها.

الصول وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، لفت النظر إلى أن حكومة الدبيبة لا تسيطر إلا على جزء بسيط من مناطق غرب البلاد.

