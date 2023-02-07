“شؤون الموظفين” بوزارة الصحة تناقش ملف تسوية أوضاع العناصر الطبية

الوطن|رصد

عقدت لجنة شؤون الموظفين بوزارة الصحة اجتماعها الدوري برئاسة وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، مساء اليوم.

وخصصت اللجنة هذا الاجتماع لوضع خارطة الطريق لتسوية مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة، وذلك بعد تنفيذ قرار المرتبات الموحد؛ لضمان حصول الموظفين على حقوقهم المالية وفق الدرجات الوظيفية وليس وفق التصنيفات.

وتوصّل اجتماع اللجنة إلى إحالة إجراءات التسوية إلى وزير الصحة رمضان أبو جناح، لإصدار قرار لكل جهة على حدى، بعد مراجعة البيانات وفرزها من اللجنة المكلفة، لضمان سرعة تنفيذ إجراءات التسوية للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

يشار إلى أن وزارة الصحة خاطبت الجهات التابعة لها بشأن إرسال بيانات العناصر الطبية والطبية المساعدة لتسوية مرتباتهم، وبلغ عدد الجهات التي أرسلت بيانات عامليها 150 جهة، ستنفّذ بشأنهم إجراءات التسوية وفق قرار صادر عن وزير الصحة.