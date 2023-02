اللافي لـ هوكونينغ: حريصون على إنجاز العملية الانتخابية المنتظرة من الشعب الليبي

ليبيا- بحث عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع السفير الهولندي في ليبيا “دولف هوكونينغ” أهم تطورات مشهد البلاد السياسي وسبل دفع عمليتها السياسية.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد أوضح أن الجانبين شددا على وجوب إجراء الاستحقاقات الانتخابية بعد استعراض نتائج أعمال الملتقى التحضيري لمشروع المصالحة الوطنية الشاملة والخطوات المتخذة تمهيدا لانعقاد المؤتمر الجامع له.

ووفقا للبيان أشاد “هوكونينغ” بدور المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية الشاملة مبينا إن نجاح الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع كان له أصداء دولية إيجابية مع إبداء الأمنيات في الاستمرار في هذه الخطوات ومن شأنها الوصول إلى توافق على القاعدة الدستورية للاستحقاق الانتخابي.

وبحسب البيان جدد اللافي حرص الرئاسي على إنجاز العملية الانتخابية المنتظرة من الشعب الليبي مع تثمين مجهودات هولندا وبقية أعضاء مجموعة العمل المنبثقة من حوار برلين الخاصة بالقانون الدولي والإنساني في دعم العملية السياسية وملف المصالحة الوطنية.

