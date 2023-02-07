بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 07 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 07 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا بدايةً من يوم الغد بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة و سقوط أمطار متفرقة مع إنخفاض درجات الحرارة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر بداية من يوم الغد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة ، تكون جيدة على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصةً يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13- 18)مْ ، وتسجل إنخفاض ملحوظ بدايةً من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لإخر تتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13- 17)مْ, ولا تتجاوز اليوم (10)مْ على الجبل الأخضر ، وتسجل إنخفاض بدايةً من يوم الخميس.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم على غدامس والحمادة مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الخميس إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 21)مْ ، وتصل على غات إلى

( 27 )م، وتسجل إنخفاض بدايةً من يوم الخميس.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-18)مْ ، وتسجل زيادة بدايةً من يوم الغد على بعض المناطق.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:44)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:57).