المنقوش تشارك في تسليم «زورق» لخفر السواحل بإيطاليا

شاركت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، تُشارك في مراسم تسليم واستلام “زورق بحرية (تي اس-ال سي جي 300) من نوع (سار) للبحث والإنقاذ” إلى خفر السواحل الليبية، بإيطاليا.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة، إن مراسم التسليم جرت بحوض بناء السفن فيتوريا بمدينة أدريا الشمالية الشرقية على البحر الادرياتيكي، وبحضور نائب رئيسة الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، والمفوض الأوروبي السيد أوليفر فارهيلي.

وعقب مراسم التسليم، عُقد مؤتمر صحفي مشترك لوزيرة الخارجية مع نظيرها الإيطالي أكدا فيه أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر.