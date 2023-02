يورو أوبزرفر: خفر السواحل الليبيين يتسلمون زورق دورية من أصل 5 جديدة

ليبيا – تابع تقرير إخباري نشرته صحيفة “يورو أوبزرفر” الأوروبية قيام مفوضية الاتحاد الأوروبي بمنح خفر السواحل الليبيين أول زورق دورية من أصل 5 جديدة.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد أكد مشاركة المفوض الأوروبي “أوليفر فارهيلي” في عملية تسليم زورق المطاردة ناقلا عنه قوله:”يعتبر تسليم إداة البحث والإنقاذ هذه لحفر السواحل الليبيين علامة فارقة في كفاحنا ضد الهجرة غير الشرعية”.

ووفقا للتقرير يرى الاتحاد الأوروبي في هذه الزوارق أدواتا لعمليات حفظ الأرواح رغم اليقين بمواجهة جل المعادين إلى ليبيا الاضطهاد والاغتصاب والتعذيب والاسترقاق مشيرا إلى أن شرائها يتم باستخدام ميزانية إدارة الحدود من الصندوق الاستئماني للطوارئ في إفريقيا التابع للاتحاد.

