بالصور.. حادث مروع بين سيارتين على الطريق السريع في طرابلس

وقع صباح اليوم الثلاثاء حـادث مروري مـروع بين سيارتين على الطريق السريع بالعاصمة طرابلس، بحسب بيان صادر عن مديرية أمن طرابلس.

وبحسب البيان، ينوه مكتب شؤون المرور لجميع القاصدين إتجاه الطريق السريع إن الحادث تسبب بعرقلة حركة السير على الطريق تحديدا بعد جسر الفلاح بإتجاه الغرب.

واضاف البيان أنه تم إزالة المركبات وتسهيل الحركة المرورية من قبل دوريات مرور السريع.

ولم يشر البيان لحدوث إصابات بشرية جراء الحادث، يشار إلى أنه حدث يوم أمس في نفس عين المكان حادث بين شاحنة وسيارتين خلف إصابات طفيفة وخسائر مادية، كما حدث يوم الجمعة حادث مماثل بين شاحنة وسيارتين، حيث تتكرر الحوادث المرورية على الطريق السريع جراء السرعة الزائدة والتجاوز الخاطيء.