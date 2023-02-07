مجلس الدولة يختار 35 مرشحا لشغل مناصب 5 مناصب سيادية

أخبار ليبيا 24

اختار مجلس الدولة، الإثنين، 35 مرشحا لشغل 5 مناصب سيادية تمهيدا لاختيار مجلس النواب 5 من بينهم ضمن اتفاق بين المجلسين لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة.

جاء ذلك خلال جلسة للمجلس تم فيها تصويت لاختيار سبعة من المرشحين، لكل منصب من المناصب السيادية الخمسة المعني باختيارهم المجلس.

ولمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات جرى اختيار المرشحين: صلاح الدين الهادي، ويحيى غيث، والعارف خوجه، وناجي السيد، والعارف التير، وفرج الصويعي، ومحمد هدية، وفق بيان للمجلس.

واختار أعضاء المجلس لمنصب رئيس ديوان المحاسبة: محمد تكالة، وعادل كرموس، ورضاء قرقاب، وعلي النقاصة، وامحمد الزكار، وحمزة حمّير، وأحمد عون.

ولمنصب نائب محافظ المصرف المركزي تم اختيار: سليمان العزابي، وعبد المجيد الماقوري، ومحمد بن يوسف، ومختار الطويل، وسعد العيادي، وميلاد الساحلي، وساسي السائح.

كما اختار أعضاء المجلس لمنصب وكيل هيئة الرقابة الإدارية المرشحين: خالد عمار، وخالد البيباص، ورضا البرقي، وعبد الحليم أبو ظهير، وصلاح أبو زويليمة، وأيمن الصادي، وأحمد البوزيدي.

وفيما يتعلق بمنصب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اختار المجلس: رياض عبد الهادي، وميلاد محمود، وجازية المسماري، ومحمود أبوسلوم، وناجي بورقيقة، وأيمن القماطي، وإدريس موسى.

ولم يحدد المجلس الأعلى للدولة موعدا لإحالة أسماء هؤلاء المرشحين إلى مجلس النواب.