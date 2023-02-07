صالح وباشاغا يبحثان سير عمل الحكومة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2023

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا سير عمل الحكومة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن صالح وباشاغا التقيا بمدينة بنغازي لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية في مقدمتها سير عمل الحكومة.

وكان باشاغا التقى قائد الجيش خليفة حفتر قبل أيام لبحث الوضع السياسي الراهن والتواجد العسكري الأجنبي والمسلح على الأراضي الليبية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وحماية الحدود.