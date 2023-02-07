ضبط كمية كبيرة من الكوكايين في ميناء الخمس ضمن شحنة دجاج مجمد

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ضبط، قسم مكافحة التهريب والمخدرات الخمس التابع لمصلحة الجمارك بالتعاون مع مركز جمرك ميناء الخمس البحري شحنة كبيرة من مخدر الكوكايين الخام.

وقالت، مكافحة التهريب والمخدرات، إن الكمية تقدر بـ 269 كيلوغرام.

وأفادت، أن عملية الضبط جاءت عقب تلقي معلومات بالاشتباه في وجود ممنوعات داخل حاوية 40 قدم محملة بالدجاج المجمد برازيلي المنشأ.

وأضافت، أن بتتبع الشحنة الموردة عبر الخط الملاحي البرازيل إسبانيا إيطاليا وصولا إلى الخمس، تم الإيقاع بها بالرغم من قلت الإمكانيات وعدم وجود دعم حقيقي للمصلحة منذ سنوات.

وذكرت أنه تم إعدام الشحنة مباشرة يوم الإثنين لخطورتها بإشراف مباشر من نيابة المخدرات.