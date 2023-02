مجلس الدولة الاستشاري يختار 7 أسماء لكل منصب من المناصب السيادية

ليبيا – ترأس خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري الجلسة الـ85 للمجلس للتصويت على اختيار 7 مترشحين لشغل المناصب السيادية المسؤول عن اختيارها.

بيان صحفي صدر عن المجلس تابعته صحيفة المرصد، أكد اختيار كل من صلاح الدين الهادي كميشي ويحيى غيث محمود الجديد والعارف صالح عبد الدائم خوجه وناجي السيد محمد عبد الرحمن والعارف أحمد الطاهر التير وفرج الصويعي السائح اللطيف ومحمد هدية محمد درياق لمنصب رئيس مفوضية الانتخابات.

ووفقًا للبيان، تم أيضًا التصويت على اختيار محمد مفتاح تكالة وعادل الأمين الصادق كرموس ورضاء امحمد سعيد قرقاب وعلي سالم محمد النقاصة وامحمد ميلاد الزكار وحمزة محمد التهامي حمّير وأحمد عون ضو ضو، لشغل منصب رئيس ديوان المحاسبة.

وفيما يتعلق بمنصب نائب محافظ المصرف المركزي، اختار مجلس الدولة الاستشاري سليمان عيسى العزابي وعبد المجيد محمد رمضان الماقوري ومحمد محمد علي بن يوسف ومختار الهادي الطويل وسعد العيادي القمودي اسموعه وميلاد فرج الساحلي وساسي منصور أحمد السائح.

وأشار البيان لاختيار خالد سعيد عمار ضو وخالد عامر بشير البيباص ورضا علي سالم البرقي وعبد الحليم محمد علي أبو ظهير وصلاح عامر محمد أبو زويليمة وأيمن أحمد الكيلاني الصادي وأحمد سليمان إبراهيم البوزيدي، لمنصب وكيل هيئة الرقابة الإدارية.

وبحسب البيان، تم اختيار رياض عبد الهادي منصور وميلاد محمود عمران وجازية محمد المسماري ومحمود عبد الله سليمان أبوسلوم وناجي عثمان مصطفى بورقيقة وأيمن مفتاح القماطي وإدريس موسى علي طيب وعماد عبد السلام علي خارمة لمنصب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

