ليبيا الان

حالة الطقس حسب توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

  طرابلس 7 فبراير 2023 (وال) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصةً على الجبل الأخضر ، مع درجات حرارة منخفضة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا. 

وأوضح المركز في نشرته الخاصة بالوضع الجوي بتأثر مناطق الشمال الغربي بدايةً من يوم الغد ( الأربعاء ) بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات مع سقوط أمطار متفرقة ، و تكون جيدة على بعض المناطق ، ويمتد تأثير هذه التقلبات يوم الخميس ليشمل بعض مناطق الشمال الشرقي. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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