المنقوش تتسلم زورقا بحريا من إيطاليا، وتبحث معها “الانتخابات” في ليبيا.

صرحت وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين، أن حكومتها تعمل مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي لمنع الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال تسلم المنقوش أول سفينة من طراز “كلاسي 300” إلى السلطات الليبية، في حوض فيتوريا لبناء السفن في أدريا بروفيغو، في حضور وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

وقالت المنقوش إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية وإيطاليا والاتحاد الأوروبي يعملون “معًا بجدية شديدة لمنع مشكلة الهجرة غير الشرعية” وفق قولها.

في المقابل، حث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أمس الاثنين، على أن تمنح ليبيا نفسها مزيدا من الاستقرار من خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية، طبق قوله.

وأشار تاياني إلى أنه من المتوقع أن يصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا عبد الله باثيلي إلى روما الأسبوع المقبل، بحسب قوله.

يذكر أن وفدا إيطاليا على رأسه رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ونائبها ووزير خارجيتها أنطونيو تاياني، زار طرابلس في 28 يناير، لإبرام اتفاقيات عدة، بينها استكشاف وتطوير ومقاسمة إنتاج مع شركة إيني الإيطالية.

المصدر: نوفا + ليبيا الأحرار

