الطقس في ليبيا.. تقلبات جوية ورياح نشطة والحرارة تصل لـ 10 درجات

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت تأثر مناطق الشمال الغربي، بداية من الغد بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وسقوط أمطار متفرقة مع انخفاض درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 10 و21 درجة مئوية.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء قليلة السحب تتكاثر بداية من الغد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة على بعض المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خصوصا غدا، تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بين 13 و18 درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من الغد.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات)، تتكاثر السحب من حين إلى آخر تتخللها أحيانا سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

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وتتراوح درجات الحرارة بين 13 و17 درجة مئوية ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا بداية من يوم الخميس.

وفي (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الخميس إلى شمالية غربية، وتتراوح درجات الحرارة بين 17 و21 درجة مئوية وتصل على غات إلى 27 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بدايةً من يوم الخميس.

وأخيراً (السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و18 درجة مئوية، وتسجل زيادة بداية من الغد على بعض المناطق.