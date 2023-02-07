تنـــوية هـــــام للمواطنيــن من مديرية أمن طرابلس بشأن هذا الأمر!

أصدرت مديرية أمن طرابلس تنويهاً هاماً بشأن ازالة كافة السيارات المعرقلة لحركة السير وسط العاصمة بعدد من الشوارع.

وقالت المديرية في بيان صادر عنها أن بعض المواطنين يشكون على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم توفر مواقف للسيارات وسط العاصمة و اثناء جولة مكتب شؤون المرور.

وبحسب البيان فقد رصدت العدسة على تمام الساعة العاشرة احدى مواقف سيارات فارغة بينما الشوارع المحاذية للموقف تشهد وقوف السيارات عشوائيا مسببين اختناقات مرورية.

وأكد البيان أن مكتب شؤون المرور سيباشر إزالة كافة السيارات المعرقلة لحركة السير وسط العاصمة :-

شارع ميزران

شارع البلدية

شارع الاستقلال ( امحمد لمقريف )

شارع 24 ديسمبر (اول سبتمبر ).