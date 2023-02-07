مركز الاستشعار عن بعد ينفي لأخبار ليبيا 24 تسجيل هزّة في المتوسط شمال درنة

أخبار ليبيا 24

نفى مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أنس المشري، صحة تسجيل هزّة أرضية في البحر المتوسط شمال مدينة درنة شرق ليبيا.

وقال المشري في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، إن الأخبار المتداولة عارية عن الصحة، مطالباً المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والمواقع غير المعتمدة، لدى المركز الوطني للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

وكشف المشري، أن ليبيا لا تملك قياس الهزات الأرضية حالياً، بعد أن كانت تمتلك حوالي 15 شبكة وطنية للرصد الزلزالي قبل عام 2011 موزعة على مناطق مختلفة.

وقال إن تلك الشبكات جميعها الآن خارج الخدمة، بعد تعرضها للسرقة والتخريب. وأضاف، “الغريب بالأمر أن من قام بسرقة الأجهزة لا يستطيع أن يستفيد بها، غير أنها كانت تحتاج إلى تغيير وتطوير”.

وقال المشري، إن الزلازل الكبيرة قبالة البحر الأبيض المتوسط يمكن قياسها بمراصد دول جنوب أوروبا لقرب المسافة، ودول الجوار كتونس ومصر والجزائر، ويعتمد ذلك على مقدار قوتها.