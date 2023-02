ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية الضوء على المتاجرة بالمهاجرين غير الشرعيين الإريتيريين عبر شبكة واسعة محورها ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه التحليلية صحيفة المرصد، أشار إلى ما ورد في كتاب “المستعبدون” لمؤلفته الأكاديمية الهولندية “ميريام فان رايزن” حول الاتجار بهؤلاء واستعبادهم في ليبيا، حيث التعذيب والإيذاء والاغتصاب من قبل تجار العبيد لإجبار أفراد الأسرة على دفع فدية للإفراج عنهم.

ووفقًا للتقرير، يتم استخدام وسائل رقمية للتواصل في عمليات المتاجرة المدرة لأكثر من مليار دولار، مشيرًا إلى أن سياسات الاتحاد الأوروبي وليبيا ودول أخرى في القرن الإفريقي تسببت في تغذية هذا الوضع واستمراره ما يحتم الوصول فورا إلى الحماية وفقا للقانون الدولي.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post يورشيا رفيو: ليبيا محور من محاور المتاجرة بالمهاجرين غير الشرعيين الإريتيريين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية