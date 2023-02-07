ليبيا لا تملك حاليا شبكات لرصد الزلازل

أخبار ليبيا 24

كشف، مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أنس المشري، اليوم الثلاثاء، بأن ليبيا لا تملك شبكات لقياس الهزات الأرضية حاليًا.

وقال المشري، في تصريح لأخبار ليبيا 24، إن ليبيا كانت تمتلك حوالي 15 شبكة وطنية للرصد الزلزالي قبل عام 2011 موزعة على مناطق مختلفة، إلا أن جميعها الآن خارج الخدمة.

وأفاد المشري، أن جميع الشبكات التي كانت موجودة تعرضت للسرقة والتخريب.

وقال، “الغريب في الأمر أن من قام بسرقة الأجهزة لا يستطيع أن يستفيد بها، غير أنها كانت تحتاج إلى تغيير وتطوير”.

وأوضح المشري، أن الزلازل الكبيرة قبالة البحر الأبيض المتوسط، يمكن قياسها بمراصد دول جنوب أوروبا لقرب المسافة، ودول الجوار كتونس ومصر والجزائر، ويعتمد ذلك على مقدار قوتها.