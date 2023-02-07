ذا ألجيمينر: الإطاحة بالقذافي تلاها عقد من الفوضى جعل ليبيا نقطة ضعف لأوروبا

اتهم تقرير تحليلي نشره موقع “ذا ألجيمينر” الإخباري الدولي الولايات المتحدة بتحويل ليبيا إلى مستنقع للإرهاب والإخوان وإرهابهم بعد تدخلها فيها عام 2011.

التقرير، أوضح أن ارتدادات هذا الإرهاب امتدت إلى مناطق عدة في إفريقيا وحتى في أوروبا، مشيرًا إلى إن الإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي تلاها عقد من الفوضى جعل ليبيا نقطة الضعف في أوروبا ومصدرا للإرهابيين المناهضين للغرب وتجار المخدرات والأسلحة.

وتابع التقرير: إن هذا بالمجمل نشط الإرهاب على مستوى العالم إذ تحولت البلاد إلى ساحة حرب لعشرات الميليشيات المسلحة بمشاركة إقليمية.