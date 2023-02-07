الهنقاري: وزن الكوكايين النقي المضبوط في الخمس يوضح أن عدد المتعاطين مرتفع

زعم محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن “وزن الكوكايين النقي المضبوط في الخمس يوضح أن عدد المتعاطين مرتفع”.

وقال الهنقاري في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “ميناء الخمس. مكافحة جهاز الجمارك، ضبط شحنة من الكوكايين النقي (السلاح البيولوجي)”. بحسب تعبيره.

وتابع؛ ” تقدر بـ 269 كيلوجرام، وهي سابقة خطيرة جدا من ناحية حجم الكمية التي تبين العدد المرتفع من المتعاطين وثمنه المرتفع الذي يدمر الاقتصاد ويرفع من مستوى الجريمة ويكرس العبودية للمدمنين. ويصبحون عملاء للعدو مقابل جرعة”. على حد قوله.