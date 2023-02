ليبيا- التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح برئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا.

بيان صحفي مقتضب صدر عن مجلس النواب اطلعت عليه صحيفة المرصد، أوضح أن اللقاء تم عقده في مدينة بنغازي.

ووفقًا للبيان تم تدارس عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية في مقدمتها سير عمل حكومة الاستقرار من دون إيراد مزيد من التفصيلات.

Shares

The post المستشار صالح يتدارس مع باشاآغا سير عمل حكومة الاستقرار first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية