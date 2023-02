البرلمان العربي يجدد رفضه التام لأي تدخلات خارجية في شؤون ليبيا

جدد البرلمان العربي رفضه التام لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية الليبية، داعيا الدول العربية والمجتمع الدولي إلى دعم ليبيا ومساندتها في لم الشمل وتجاوز الخلافات.

وقال البرلمان العربي في بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، الاثنين، إنه يتابع بمزيد من الاهتمام تطورات الأوضاع في ليبيا وجهود إتمام الاستحقاقات السياسية للتوصل إلى حلٍّ نهائي للأزمة الليبية.

وشدد البرلمان العربي على ضرورة إحداث توافق مُستدام بين كافة الأطراف، بهدف الخروج من مرحلة الجمود السياسي والوصول إلى نقطة التقاء توافقية تزيد من فرص الوصول إلى تسوية الأزمة من خلال حل ليبي-ليبي خالص، وفق البيان.

ودعا البرلمان العربي، جميع الأطراف والقوى الوطنية الليبية إلى العودة للحوار الوطني البناء ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة، من أجل تقريب وجهات النظر والتوافق الوطني حول الأسس والقوانين المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات وصولًا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية خلال العام الجاري.

كما رحب البرلمان العربي بإحياء دور اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بعد فترة جمود، معتبرًا أنها أحد الركائز الأساسية لإعادة الاستقرار والسلم والأمن إلى البلاد، مؤكدًا دعم جهودها المبذولة لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وكذلك دعمه الكامل لكافة السبل الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وثمّن البرلمان في ختام البيان، الدور المصري في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية بهدف الوصول لحل شامل ومُستدام، مشددا على أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

المصدر: بيان البرلمان العربي

