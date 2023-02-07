ليبيا.. رئيس أركان حكومة الوحدة يبحث تعزيز التعاون العسكري مع مسؤول بريطاني

التقى رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول محمد الحداد، مع آمر القوات المشتركة في وزارة الدفاع البريطانية، اللواء جيم موريس.

وبحث اللقاء، الذي عقد أمس الإثنين، تعزيز التعاون المشترك وسبل الدعم في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية والأمنية بين البلدين، في حضور آمر كلية الحرب العليا، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة.

واستعرض اللقاء، بحسب بيان على فيسبوك، العلاقات بين البلدين، حيث أكد موريس استعداد بلاده لتقديم الدعم العسكري في مختلف المجالات، وأن العمل جار على التنسيق في برامج التدريب المختلفة.

والتقى موريس أيضا مدير مكتب وزير الدفاع رفقة مدير مكتب التعاون الدولي ومستشار وزير الدفاع للشؤون الخارجية.

وتناول الاجتماع عددا من ملفات التعاون العسكري المتضمنة خطط التدريب وسبل دعم قوة مكافحة الإرهاب وجهاز حرس السواحل والقوات البحرية الليبية.