ضبط 269 كيلوغرام من مخدر الكوكايين الخام بميناء الخمس

أخبار ليبيا 24

نجح قسم مكافحة التهريب والمخدرات بالتعاون مع مركز جمرك ميناء الخمس البحري في ضبط 269 كيلوغرام من مخدر الكوكايين الخام ضمن شحنة دجاج مجمد موردة من البرازيل.

وأفاد، قسم مكافحة التهريب والمخدرات في الخمس، إن الكمية تقدر بـ 269 كيلوغرام.

وأوضح، أن عملية ضبط الكمية الكبيرة جاءت عقب تلقي معلومات بالاشتباه في وجود ممنوعات داخل حاوية 40 قدم محملة بالدجاج المجمد برازيلي المنشأ.

وأشار إلى أنه بتتبع الشحنة الموردة عبر الخط الملاحي البرازيل إسبانيا إيطاليا وصولًا إلى الخمس، تم الإيقاع بها، بالرغم من قلت الإمكانيات وعدم وجود دعم حقيقي للمصلحة منذ سنوات.

تم إعدام الشحنة مباشرة يوم الإثنين لخطورتها بإشراف مباشر من نيابة المخدرات، حسبما ذكر قسم مكافحة التهريب والمخدرات في الخمس.