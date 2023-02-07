ليبيا الان

الدبيبة يوجه بدعم جهود تركيا لمواجهة زلزالها عبر إرسال 55 فنيًا

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بإرسال فريق من 55 فنيًا من هيئة السلامة الوطنية وجهازي المباحث الجنائية والطب العسكري لتركيا.

بيان صحفي صدر عن منصة “حكومتنا” الإعلامية طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن التوجيهات شملت إرسال 4 كلاب تقص للأثر.

وأوضح البيان: إن الهدف من هذا كله المشاركة بشكل فوري في الجهود المبذولة من قبل السلطات التركية لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب عدة محافظات جنوب تركيا والمساعدة في أعمال البحث عن العالقين تحت الأنقاض.

Shares




The post الدبيبة يوجه بدعم جهود تركيا لمواجهة زلزالها عبر إرسال 55 فنيًا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك