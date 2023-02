الدبيبة يوجه بدعم جهود تركيا لمواجهة زلزالها عبر إرسال 55 فنيًا

ليبيا- وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بإرسال فريق من 55 فنيًا من هيئة السلامة الوطنية وجهازي المباحث الجنائية والطب العسكري لتركيا.

بيان صحفي صدر عن منصة “حكومتنا” الإعلامية طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن التوجيهات شملت إرسال 4 كلاب تقص للأثر.

وأوضح البيان: إن الهدف من هذا كله المشاركة بشكل فوري في الجهود المبذولة من قبل السلطات التركية لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب عدة محافظات جنوب تركيا والمساعدة في أعمال البحث عن العالقين تحت الأنقاض.

