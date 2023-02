بحث رئيس الأركان العامة محمد الحداد، مع آمر القوات المشتركة في وزارة الدفاع البريطانية جيم موريس ووفد مرافق له التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه موريس، صباح أمس الاثنين في مقر رئاسة الأركان بالعاصمة طرابلس.

من جانبه، أكد موريس تقديم الدعم العسكري في مختلف المجالات وجريان العمل على التنسيق في برامج تدريب مختلفة.

وفي لقاء عقب ذلك، ناقش رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة نتائج اجتماعات الوفد البريطاني مع رئاسة الأركان بشأن تعزيز التعاون بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من شهر على زيارة رئيس المخابرات الأمريكية، وليام بيرنز، إلى طرابلس ولقائه بعبد الحميد الدبيبة، الذي كشفت بعض المواقع الاستخباراتية أنه ناقش ملفات النفط والانتخابات وفاغنر والإرهاب.

المصدر: رئاسة الأركان العامة + حكومتنا + ليبيا الأحرار

The post بعد الـC.I.A.. وفد من الجيش البريطاني في طرابلس، ويلتقي بـ”الدبيبة” ورئاسة الأركان appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار