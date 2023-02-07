الجمارك الليبية تحبط تهريب أكبر ضبطية من مخدر “الكوكاكين” في تاريخها

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، الإثنين، إحباط تهريب 269 كيلوجراما من الكوكايين بميناء الخمس البحري.

وقالت مصلحة الجمارك، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، إن هذه الضبطية، جرى إعدامها مباشرة بإشراف مباشر من نيابة المخدرات وتعد أكبر الضبطيات في تاريخها.

وأضافت المصلحة، أن قسم مكافحة التهريب والمخدرات التابع لمصلحة الجمارك بالتعاون مع مركز جمرك ميناء الخمس البحري، تمكن من ضبط شحنة من الكوكايين الخام تقدر بـ269 كيلوجراما، عقب تلقي معلومات بالاشتباه في وجود ممنوعات داخل حاوية 40 قدما محملة بالدجاج المجمد برازيلي المنشأ.

وأشارت إلى أن عملية تتبع الشحنة الموردة عبر الخط الملاحي (البرازيل- إسبانيا- إيطاليا) وصولا إلى الخمس، حيث جرى الإيقاع بها على الرغم من قلة الإمكانيات وعدم وجود دعم حقيقي للمصلحة منذ سنوات، واعتماد المصلحة على الاتفاقات المبرمة مع الدول الصديقة والشقيقة والتعاون المشترك معها في تقصّي المعلومات والتتبع.