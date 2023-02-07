البيوضي: على المجلس البلدي مصراتة أن يكون محايداً ويمنع جر المدينة للاصطفاف

طالب المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، من المجلس البلدي مصراتة بأن يكون محايدا وألا يجعل مساندته لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، تجر المدينة للاصطفاف حول منع المشاركة السياسية.

وقال البيوضي، في منشور له عبر «فيسبوك»: “البلدي مصراتة يرفض الرد على طلب رسمي لإجراء مشاورات في المدينة تتعلق بالشأن السياسي وخارطة الطريق للحل”.

وأضاف “الطلب مقدم من فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي وسيرافقه وفد من النواب وأعيان ليبيا”.

وتابع “المجلس البلدي مطالب بأن يكون محايدا ونقطة اتصال وأن يمنع جر المدينة للاصطفاف ومنع المشاركة السياسية بسبب مساندته للدبيبة”.