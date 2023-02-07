الدغاري يبحث مع الشركات المنسحبة تسوية أوضاعها الوظيفية والمالية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2023

بحث عضو لجنة معالجة أوضاع الشركات المتعثرة والمنسحبة بمجلس النواب خليفة الدغاري مع عدد من ممثلي الشركات المنسحبة تسوية أوضاعها الوظيفية والمالية بالتنسيق مع وزارة العمل وبقية القطاعات المختصة بشأن وضع حل نهائي لها وذلك بإعادة تنسيبهم وتسوية وضعهم المالي طبقا للجدول الموحد للمرتبات ودفع الاستحقاقات الضمانية لمن بلغ سن التقاعد .

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الدغاري أكد خلال اللقاء الذي جرى بمقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي أن لجنة معالجة أوضاع الشركات المتعثرة طالبت من هذه الشركات في وقت سابق بيانات بخصوص الموقف المالي والقانوني لهذه الشركات من خلال استبيان ممهور من مدراء هذه الشركات إلا أن عدد منها لم يزود اللجنة بهذه البيانات.