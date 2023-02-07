مرور السواني يضبط سيارة هيونداي النترا مسروقة منذ 2019

تمكنت دوريات مكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص والمتمركزة بمنطقة السواني من ضبط مركبة آلية نوع هيونداي النترا موديل 2013 مسروقة من امام مبنى كلية الطب بجامعة طرابلس.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية فإن السيارة المذكورة مبلغ عنها من قبل غرفة العمليات الرئيسية بموجب البرقية رقم 4779 بتاريخ 15-11-2019 ومثبت عليها لوحات معدنية تخص مركبة أخرى نوع هونداي سوناتا مبلغ عنها مسروقة من دائرة مركز شرطة الهضبة بتاريخ 10-5-2019 بموجب البرقية رقم 2338.

ووفقا للبيان فقد اتخذت الإجراءات القانونية وسيتم تسليم المركبة والمتهم لمركز الشرطة المختص عقب انتهاء التحقيق.