الجديد: الواسطة أكثر أشكال الفساد شيوعاً ويمارسها الجميع في ليبيا

أكد مختار الجديد، الخبير الاقتصادي، أن الواسطة هي أكثر أشكال الفساد شيوعاً، مشددا على أن الجميع في ليبيا يمارسها.

وقال الجديد، في منشور له عبر فيسبوك: “الفساد ينخر كل شيء ولا نستطيع العيش بدونه، أكثر أشكال هذا الفساد شيوعا هي الواسطة، في كل شيء تطعيم، تسجيل ابنك في مدرسة، استخراج جواز، سحب فلوس من مصرف، إلى مالا نهاية”.

وأضاف “يمارسها الجميع من أكبر مسؤول إلى أصغر موظف، ويستمتع المواطن بالحصول على حاجته عن طريقها فهي تمنحه شعور بالفخامة وأنه حاجة كبيرة وعنده معارف”.